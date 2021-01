La société a quitté la saga Master Chief il y a dix ans, après la sortie de Halo: Reach en 2010.

Près de 10 ans après la première de Halo: Reach, et Bungie a cessé de travailler avec Microsoft pour collaborer avec Activision, les créateurs de Halo ont mis la clôture à laquelle il était le web d’origine de la saga. Dans un message via leur blog, Bungie informe les joueurs de la fermeture de halo.bungie.net, le portail qui conservait des données sur leurs joueurs de Halo 2 à Reach, que disparaîtra le 9 février prochain.

Avec sa fermeture, tous statistiques et fichiers des joueurs Halo contenus sur le site Web de Bungie seront supprimés pour toujours. Et pour cette raison, l’étude exhorte celui qui était sa communauté à épargner comme ils le peuvent les éléments qu’ils veulent préserver avant la fermeture du site: “Chacun est le bienvenu pour sauvegarder ses statistiques et ses fichiers, comme il le peut, au cas où il souhaiterait les conserver. Gardez à l’esprit que nos actualités, forums et groupes ils ont déjà été importés dans la version actuelle de Bungie.net en 2013 », ajoute la société.

Pour que les joueurs n’aient pas à se soucier de leurs messages sur les forums originaux de Halo ou de ses groupes sur ledit site Web. Bien qu’il soit triste d’apprendre la fermeture du site Web original de Halo, il est hautement louable que Bungie l’ait fait. est resté actif pendant une décennie entière dans lequel il n’a été en aucun cas lié à la saga. Et, comme ils l’indiquent bien, les joueurs de Halo qui souhaitent enregistrer leurs statistiques et leurs fichiers à partir dudit site Web ont jusqu’au 9 février pour les garder ailleurs.

Halo Infinite, l’avenir de la saga sur Xbox Series X

Suite au succès de Halo: Reach, le travail de Bungie a été lié au destin, d’abord en collaboration avec Activision, et maintenant en tant que série indépendante et propre au studio. De son côté, Halo a évolué de la main de 343 Industries, qui travaillent actuellement sur Halo Infinite. Le prochain épisode de la saga était appelé pour être le titre de lancement de la Xbox Series X, mais après les critiques de sa démo l’été dernier, le jeu a été retardé jusqu’à l’automne 2021. Il est encore temps pour son arrivée, et Dans cet article, nous passons en revue tout ce que nous savons sur Halo Infinite et sa proposition.

