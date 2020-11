Dans une interview, Pete Parsons a évoqué les futurs projets de studio.

L’un des studios qui se réveille toujours attente quand il annonce un nouveau projet c’est Bungie. Les parents de Halo et Destiny ont un énorme succès dans le monde entier et leurs jeux vidéo sont souvent d’énormes succès. Bien que selon une offre d’emploi, le prochain jeu du studio sera un RPG comique avec des éléments de butin, nous ne savons toujours pas ce que le prochain jeu apportera. futur.

Dans une récente interview avec Metro, Pete Parsons, PDG de Bungie, a parlé de la nouveaux développements de l’entreprise, et il semble qu’il y ait des raisons d’être excité. Bungie travaille sur des projets secrets et inopinés qui “continuent d’être vraiment prometteur“selon le PDG. Apparemment, le studio est en train d’incuber différents projets et progresse bien.

“Il y a environ trois ans, […] certains d’entre nous ont commencé à travailler sur nouvelles incubations»a commenté Parsons. Le PDG a indiqué que ils ne s’attendaient pas pour que ces idées se concrétisent: “En fait, ironiquement, nous nous attendions à un taux d’échec décent haute des incubations et de ce qui s’est passé, c’est que nous sommes très enthousiasmés par le travail qui est en cours, non seulement pour continuer avec l’univers Destiny; […] ces incubations sont vraiment incroyable“.

En fait, nous pouvons extraire des mots suivants de Parson que ces projets ils prennent forme, car ils embauchent plus de travailleurs: «Je ne suis pas sûr de pouvoir le dire, mais nous embauchons probablement un rythme plus rapide que ce que nous pensions. “Enfin, le PDG n’a pas donné de données sur le nombre de projets en cours, mais a fait remarquer que les acteurs ils seront excités. L’étude semble être dans un bon moment, mais on se souvient qu’elle a de nouveau nié que Microsoft va l’acheter.

Plus d’informations sur: Bungie, Destiny et Pete Parsons.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');