Cadeaux Epic Games Store et 6 autres jeux gratuits à télécharger ou à essayer ce week-end

Action, stratégie et rôle multijoueur parmi les propositions dont nous trouvons aujourd’hui de profiter sans frais supplémentaires.

Sept jours avant Noël, la date choisie par une grande partie de la population pour acheter des cadeaux à leurs proches, amis et proches, une tradition à laquelle l’industrie du jeu vidéo souhaite également participer, notamment Magasin de jeux épiques, qui s’engage à offrir une aventure gratuite tous les jours d’hier jusqu’au 31 décembre. Mais ce ne sont pas les seules propositions sans surcoût dont nous pouvons profiter de nos jours. Comme chaque vendredi, nous vous apportons un résumé avec les temps forts.

Magasin de jeux épiques [PC]

Type: Un jeu gratuit tous les jours



On ne met pas en évidence le nom d’un jeu vidéo car il y en aura plusieurs. Epic Games Store commence sa campagne de Noël en offrant Cities: Skylines jusqu’à 17h00 vendredi, mais un nouveau titre sera ensuite téléchargeable gratuitement sur la plateforme. Qui? Aucun indice n’a été offert au-delà du papier d’emballage qui l’enveloppe, il sera donc temps de rafraîchir le magasin des parents Fortnite cet après-midi. Et samedi et dimanche, deux autres matchs. La promotion sera valable jusqu’au 31 décembre.

Type: Essai à durée limitée

Avec les journées de jeu gratuit Xbox Live Gold, les utilisateurs auront également la possibilité d’essayer l’un des MMO les plus populaires sortis ces dernières années, Black Desert Online, faisant ainsi l’expérience d’une proposition de monde ouvert pleine de vie qui n’a cessé de grandir. dans le contenu au fil du temps.

Type: Essai multijoueur à durée limitée

Profitez-en la semaine prochaine pour décider de passer ou non à Call of Duty: Black Ops Cold War. Activision lance un essai gratuit de sept jours sur son mode multijoueur, permettant aux utilisateurs de PC, PlayStation et Xbox de découvrir à quel point les différents modes de jeu et mécanismes du jeu de tir dans la guerre froide sont addictifs.

Type: Essai à durée limitée

Le quatrième opus d’une saga classique. Si vous n’avez pas encore donné une chance à la série Disgaea, ce week-end sur Steam, vous pourriez avoir une excellente option avec Disgaea 4 Complete +, une histoire enflammée de révolution et de rédemption, tissée dans un royaume sombre avec beaucoup de vampires. loups-garous et autres êtres.

Tapez: Téléchargez-le et conservez-le pour toujours!

Grâce à GOG, nous pouvons choisir de construire la prison parfaite dans Prison Architect, un jeu vidéo de simulation et de stratégie qui nous met dans le rôle d’un gardien dans le but de contenir les criminels les plus dangereux, de gérer les fonds de la prison ainsi que quel personnel embaucher pour mener à bien la tâche.

Type: Essai à durée limitée

Les jeux d’horreur multijoueurs sont actuellement très occupés, et la saga Resident Evil a son pari particulier dans Resistance, un jeu vidéo où quatre survivants affronteront le sinistre Cerveau, contrôlé à leur tour par un autre joueur. Vous pouvez découvrir gratuitement la proposition de Capcom sur PC et consoles.

Non retourné [Xbox]

Type: Essai à durée limitée

“Formez des alliances ou combattez d’autres joueurs pour rester parmi les vivants et survivre dans les ruines infestées de zombies de la société contemporaine.” C’est la présentation de Unturned, un bac à sable où il faut fortifier un bastion et lutter contre les hordes qui le menacent. Essai gratuit sur Xbox Live Gold.

Tu veux plus?

Pas assez pour vous avec toutes ces versions? N’hésitez pas à consulter notre index avec tous les jeux gratuits de décembre pour les abonnés PC, les systèmes PlayStation et Xbox ainsi que le service Stadia de Google.

