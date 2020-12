Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Après la montée en puissance de Call of Duty: Modern Warfare 2, la franchise a continué à connaître le succès et s’est pratiquement imposée au sommet juste pour regarder les années passer. Bien que le modèle de livraison annuelle promu par Activision ait été critiqué par un secteur, la réalité est que la franchise est une grande entreprise et ce 2020 en a été témoin après que les chiffres atteints ont été révélés.

Le récent rapport financier Activision a révélé l’excellent 2020 que Call of Duty} a eu en tant que franchise, en tenant compte du fait qu’il s’agit désormais d’un environnement de jeu complet qui comprend différentes livraisons sur consoles, PC et mobiles avec des composants en ligne et même un Battle Royale gratuit comme Warzone. En ce sens, la société a célébré que cette année, Call of Duty avait généré plus de 3 millions de dollars de revenus, ce qui était possible grâce à une augmentation de 80% de cette section par rapport à ce qui avait été enregistré en 2019 et à une augmentation des ventes de 40% de jeux en franchise, des pourcentages qui s’ajoutent à tout l’argent dépensé dans les magasins en ligne.

Aussi, Activision a mis en avant les 200 millions de joueurs que Call of Duty a enregistré cette année, un chiffre qui a été boosté par le succès de Warzone et son accès facile puisqu’il s’agit d’un free-to-play.

Pour nous donner une idée de ce que représente ce chiffre, un rapport de Gamesindustry.biz indique qu’en 2009, Activision a déclaré un chiffre d’affaires total de 3 160 millions de dollars, en ajoutant toutes les franchises dont il disposait à l’époque. Actuellement, seule Call of Duty a réalisé ce revenu, prouvant qu’il s’agit de l’une des franchises les plus réussies de l’histoire des jeux vidéo.

Restez ici à LEVEL UP.

La source