Par Sebastian Quiroz 15/01/2021

Avec 2020 déjà dans le passé, il est temps de revenir en arrière et de découvrir quels ont été les jeux les plus réussis de l’année dernière. Bien que l’on puisse penser que Animal Crossing: Nouveaux horizons C’est le titre qui s’est vendu le plus d’exemplaires aux États-Unis, un nouveau rapport nous montre le contraire.

Selon Mat Piscatella, analyste au NPD Group, Call of Duty: Black Ops Cold War a été le jeu le plus réussi de 2020. En deuxième place, nous trouvons Call of Duty: Modern Warfare, et la troisième place est occupée par New Horizons. D’autre part, Cyberpunk 2077, qui est arrivé sur le marché en décembre de l’année dernière, se classe au 19e rang, et au deuxième lorsque nous ne parlons que de décembre.

Il est important de mentionner que les ventes numériques de jeux Nintendo, ainsi que Cyberpunk 2077, n’ont pas été prises en compte pour cette liste, la véritable position de New Horizons a peut-être été plus élevée. De même, ce ne sont que les chiffres pour les États-Unis, et non pour le marché international.

Considéré la tendance, Les jeux Call of Duty et New Horizons devraient très probablement continuer à enregistrer des ventes supérieures au début de 2021Bien qu’au fur et à mesure que l’année avance, nous pourrions voir un changement de popularité sur le marché. Sur des sujets connexes, la Nintendo Switch était la console la plus vendue de 2020.

