Personne ne connaît les raisons de la décision de changer d’acteur.

En plus de la Gamescom 2020, le thème de la semaine dernière était la présentation tant attendue de Call of Duty Black Ops Cold War qui, avec son aperçu spectaculaire et son nouveau look, a peut-être constitué des détails importants, tels que le changement d’acteurs de la voix qui a souffert les protagonistes, parmi lesquels, bien sûr, Frank Woods, dont l’interprète original, James C. Burns, a exprimé son mécontentement dans une vidéo récente où il a répondu aux questions de la communauté.

Ils ont amené un gars qui vole … il imite mon acteLes raisons du changement ou l’identité du nouvel acteur sont inconnues, mais la vérité est que Burns a déclaré qu’il était frustré de savoir tellement sur le personnage et de ne pas pouvoir tirer parti de ces connaissances dans la nouvelle interprétation du protagoniste. « L’histoire est sûre d’être brillante. C’est juste que, ayant pu mettre tout ce que je sais … comme 80 000 livres, j’ai pu mettre ce truc. Non pas qu’il veuille rabaisser celui qui le fait, mais il n’a pas l’expérience que j’ai avec Woods. J’ai 11 ans avec ce mec, et je connais toute son histoire et toutes ces choses préchargées, et je connais cet homme. Voilà donc ma frustration. »A déclaré Burns, qui s’est également dit agacé par le fait que le nouvel acteur se fait passer pour lui, au lieu de créer une nouvelle identité pour Woods. «C’est une chose d’amener quelqu’un de nouveau et de créer un nouveau Woods. Mais ils ne l’ont pas fait. Ils ont amené un gars qui vole… il imite mon numéro.

Reggie Watkins comme Lawerence Sims

Peut-être pouvons-nous trouver un indice sur la philosophie du design dans Modern Warfare, dont l’emblématique Captain Price a également changé d’acteur pour celui qui pouvait non seulement prêter sa voix, mais aussi son image, sous la forme de Barry Sloane. Quand on regarde le nouveau Call of Duty, on constate qu’un personnage comme Lawerence Sims est joué par un acteur comme Reggie Watkins, dont le visage était clairement utilisé pour le modèle du personnage. Il est clair que Bruce Thomas est aussi le visage de Russell Adler, et Alex Mason et Jason Hudson ont également changé d’interprètes, même si la décision était peut-être plus financière et marketing, puisque les principaux acteurs étaient les célèbres Sam Worthington et Ed Harris. .

Call of Duty Black Ops Cold War sera une suite directe du premier opus de la série et fera ses débuts le 13 novembre.

