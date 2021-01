Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 14/01/2021 14h50

Call of Duty: Guerre froide Black Ops continuez à recevoir du contenu en permanence, et maintenant Activision a révélé toutes les nouvelles auxquelles on peut s’attendre en février. Bien sûr, il y aura plus de modes de jeu et de cartes, mais ce n’est pas tout ce qui arrivera dans le futur.

Pour le mode Des morts-vivants nous aurons une nouvelle carte appelée Firebase Z, tandis que le multijoueur recevra la carte Express, que les fans de Black Ops 2 ils reconnaîtront sûrement. Les deux emplacements seront disponibles le 4 février. De nouveaux modes de jeu arrivent également, notamment Dropkick et Snipers seulement Moshpit.

De plus, il y aura un nouveau Opérateur appelé Zeyna, qui sera disponible jeudi prochain, et une nouvelle arme appelée Wakizashi est disponible dès maintenant. N’oubliez pas que l’essai gratuit du mode a commencé aujourd’hui Des morts-vivants et vous pouvez en profiter pendant une semaine entière.

La source: Activision

