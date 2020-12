Un essai gratuit sans avoir besoin d’acheter le jeu, avec un large éventail de modes pour en profiter.

Noël approche, et dans Activision ils veulent offrir un cadeau à tous les joueurs. À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 24 décembre, le multijoueur de Call of Duty Black Ops Cold War sera gratuit. En apparence, la société américaine lance un essai multijoueur gratuit jeu d’une semaine, disponible sur toutes les plateformes, pour que les gens puissent profiter des jeux multijoueurs de votre titre sans avoir à l’acheter.

Comme indiqué dans le blog Call of Duty, le multijoueur gratuit de Call of Duty Black Ops Cold War sera disponible jusqu’au jeudi 24 Décembre à 19h00 (heure de la péninsule espagnole) / 12h00 (heure du CDMX), et sera divisé en deux phases différentes: première phase se déroule du 17 au 21 décembre et a les modes suivants: Team Duel, Dominion, 2v2 Gunfight, Playlist “Raid the Mall” et une Playlist “Nuketown Holiday 24/7”, pour ceux qui ne se lassent jamais de la carte la plus emblématique de Black Ops.

Pour sa part, la deuxième phase L’essai gratuit du jeu se déroule du 21 décembre au 24 décembre, comprend tout le contenu de la phase 1 et les étend avec les modes Combined Arms, Dirty Bomb et Prop Hunt. Pour finir, tous les joueurs apprécieront un double bonus d’expérience jusqu’au 24, qu’ils soient joueurs libres ou propriétaires de jeux. Et avec le test déjà terminé, du 25 au 28 décembre, il y aura un autre double bonus d’expérience pour le la bataille passe de Black Ops Cold War et du toujours populaire Call of Duty: Warzone.

Pour accéder à ce test Multijoueur gratuit de Black Ops Cold War, vous devrez entrer dans la boutique de votre console – ou dans le client Battle.net sur PC – allez sur la page du jeu, et vous trouverez la possibilité de le télécharger. Si vous appréciez déjà ce test, ou si vous souhaitez simplement en savoir plus sur le jeu avant de le démarrer, n’hésitez pas à consulter notre analyse de Call of Duty Black Ops Cold War. Un jeu qui vient d’accueillir sa saison 1 avec du nouveau contenu.

