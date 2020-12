Le studio Treyarch a fait savoir très clairement aux joueurs qu’ils avaient l’intention de faire de leur travail l’un des meilleurs de la série. Et c’est que, après sa première, ils n’ont cessé de contribuer bonne nouvelle pour que les joueurs puissent profiter du meilleur contenu possible. Après tout, nous sommes confrontés à une proposition chargée d’actualités constamment mise à jour assurer la meilleure expérience possible.

Mais si vous ne nous croyez pas, nous vous présentons le troisième jour où l’entreprise nous surprend avec un nouveau patch dans lequel ils ont ajouté une bonne dose de contenu, comme indiqué sur leur page officielle. D’une part, on retrouve le retour de la playlist Nuketown 24/7 et même la solution à certains problèmes survenus avec le M60. Mais si cela ne semble pas suffisant, ils ont cherché à améliorer diverses armes pour s’assurer qu’elles sont mortelles.

Bien entendu, des améliorations ont également été apportées à ce respecter les zombies. Ce mode n’a plus de problème pour pouvoir déverrouiller la carte d’appel Hunter Mastery Bien sûr, les problèmes de stabilité ont également été corrigés. Et c’est que l’intention de l’équipe à tout moment est de garantir aux joueurs une première saison pleine de succès.

Par conséquent, si vous n’avez pas encore essayé la grande action de Call of Duty: Black Ops Cold War, c’est le meilleur moment. Nous vous rappelons que ce grand travail est disponible sur PC, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4 et PlayStation 5. Une proposition surprenante qui, en plus, a fière allure avec la nouvelle génération.