Nous nous rapprochons de la Présentation de l’événement Gamescom. En cela, une série de nouveautés pour les joueurs a été confirmée où nous profiterons non seulement de grandes propositions liées aux mises à jour du jeu, mais aussi de titres qui donneront une nouvelle vie au monde actuel des consoles. Mais actuellement, l’un des titres les plus attendus est, sans aucun doute, le nouveau projet Activision: Call of Duty Black Ops Guerre froide.

Annoncé avec de petits teasers, le jeu attend toujours sa grande première officielle, un moyen pour les joueurs de savoir ce qui les attend. Et il semble que le moment choisi sera lors de la Gamescom, lors de l’événement d’ouverture qui aura son grande fête le 27 août. Un après-midi plein de nouvelles et toutes sortes d’expériences pour les joueurs.

D’autre part, non seulement Call of Duty sera présent pendant l’événement, mais aussi Escadrons de Star Wars Il a également mentionné que cela aura de grandes surprises pour les joueurs, même si pour l’instant nous devrons attendre un peu plus longtemps pour voir tout ce qui est à venir. En attendant, nous vous rappelons qu’il y a de nombreux mystères à élucider et de belles propositions pour les joueurs.

Actuellement, Call of Duty continue d’être un leader des ventes, avec des propositions qui nous amènent à connaître à la fois son histoire et une bataille royale spectaculaire qui, comme ses développeurs l’ont indiqué, continuera à se battre même avec la première d’un nouvel opus. L’intention n’est pas de limiter l’expérience des joueurs, mais de continuer à offrir le meilleur gameplay avec Warzone, titre disponible sur PC, Xbox One et PlayStation 4.