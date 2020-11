Activision parle de ventes historiques dans le domaine numérique, bien qu’elles ne fournissent pas de chiffres concrets.

Les ventes physiques n’ont peut-être pas accompagné Call of Duty Black Ops Cold War lors de sa première, du moins sur le tableau des ventes au Royaume-Uni. Mais, dans le domaine numérique, l’histoire est très différente. Ce matin, Activision a annoncé que CoD Black Ops Cold War a enregistré le les plus grosses ventes numériques de l’histoire de la saga pour le jour de la première, bien que, comme l’entreprise est habituée, ils n’ont pas publié le nombre spécifique de téléchargements.

Cela ne veut pas dire que c’est une réussite, bien sûr. Et nous parlons d’un nouveau record de ventes dans une saga de vétérans, qui est le best-seller de chaque année. Dans un communiqué de presse (via VentureBeat et CharlieIntel), le conseil d’administration d’Activision Blizzard EMEA, Anna Malmhake, communique cette réalisation, soulignant que la communauté Call of Duty est plus large et plus dédié que jamais, dans le sillage de Call of Duty: Warzone.

“Le lancement de Black Ops Cold War ce vendredi marque un nouveau record avec la augmentation des ventes numériques au premier jour à travers le monde, de l’histoire de la franchise. Merci aux joueurs CoD partout. La première n’est que le début », déclare Malmhake.« Ce nouveau jeu est sorti dans la communauté la plus grande et la plus active de CoD de tous les temps. Nous espérons offrir une quantité incroyable de contenu post-lancement gratuit, événements et soutien à toute la communauté “.

Une nouvelle étape pour cette franchise, qui ne semble pas s’arrêter peu importe comment les années passent. Nous vous rappelons que vous avez déjà disponible dans 3DJuegos l’analyse de Call of Duty Black Ops Cold War, avec toutes les informations de ce nouvel opus situé dans la guerre froide. De même, et avec la nouvelle génération de consoles déjà en cours, n’hésitez pas à revoir l’analyse de PlayStation 5, ainsi que l’analyse des Xbox Series X et S.

