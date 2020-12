Bien qu’un rapport récent nous dise que PlayStation 5 est la console qui a réalisé le plus de revenus depuis son lancement dans toute l’histoire des États-Unis, avec elle, nous pouvons également savoir ce que c’est. le jeu le plus vendu de l’année. La pandémie COVID-19 a influencé les joueurs lors du choix des titres, étant l’un des Ring Fit Adventure les plus vendus, mais c’est l’un des plus récents qui a pris le crédit.

Grâce à un récent rapport publié par le NPD Group, nous avons pu apprendre que eLe jeu le plus vendu de 2020 en Amérique, c’est Call of Duty: Black Ops Cold War. Ce titre a également réussi à être le jeu le plus vendu de l’année lors de son mois de lancement, mais ses chiffres étaient également si élevés qu’il est devenu le jeu le plus vendu de l’année malgré sa sortie. 13 novembre 2020.

Bien que beaucoup soient étonnés que ce jeu soit devenu le jeu le plus vendu de l’année en si peu de temps, le lancement de la nouvelle génération de consoles grandement influencé cette réalisation. Il faut également garder à l’esprit que ce jeu était très attendu par les joueurs et qu’il est disponible sur plusieurs plateformes qui couvrent beaucoup plus de marché.

En plus de savoir que Call of Duty: Black Ops Cold War est le jeu le plus vendu aux États-Unis jusqu’à présent cette année, le rapport de NPD Group montre également le reste des jeux les plus vendus. Assassin’s Creed: Valhalla et Marvel’s Spider-Man: Miles Morales sont d’autres jeux qui font partie de la liste des best-sellers, en plus d’autres jeux tels que Hyrule Warriors: The Age of Cataclysm ou Madden NFL 21. Quoi qu’il en soit, gardez à l’esprit que le classement peut varier un peu car dans certains cas les ventes numériques n’ont pas été prises en compte.