Comme prévu, la tranche annuelle de Call of Duty connaît déjà un succès sur les marchés les plus importants et cette fois, les informations proviennent du Royaume-Uni, où le titre de Treyarch, Raven Software et Activision a placé en première position et en le moment le plus important, celui avant le début des fêtes.

Le rapport des ventes de jeux vidéo depuis des semaines au Royaume-Uni, gracieuseté de GfK, est déjà là et au début la liste confirme que pour une autre année, la franchise FPS de guerre d’Activision est un succès car les ventes physiques de Call of Duty: Black Ops Cold La guerre était assez bonne pour lui assurer la première place. Le succès de ce titre a été suivi par un autre des jeux qui devait bien performer sur le marché, FIFA 21, qui a pris la deuxième place et vise à rester aux premières places tout au long de la saison de football européenne.

D’autre part, le Spider-Man attendu: Miles Morales est resté à la troisième place et le rapport révèle que ses ventes physiques étaient de 57% inférieures à celles de Spider-Man de Marvel, même s’il faut tenir compte du fait que la pandémie continue et que le Le nombre d’achats numériques a augmenté, il ne serait donc pas étrange qu’en ajoutant les deux formats, l’écart entre les deux titres soit plus petit. Bien sûr, les ventes de Spider-Man: Miles Morales étaient bonnes et cela lui a valu d’être le titre le plus vendu de tout ce qui est actuellement disponible dans le catalogue PS5.

Black Ops Cold War prend le dessus au Royaume-Uni

Call of Duty: Black Ops Cold War FIFA 21 Spider-Man: Miles Morales Assassin’s Creed Valhalla Fornite: The Last Laugh Bundle Hyrule Warriors: Age of Calamity Watch Dogs: Legion Animal Crossing: New Horizons Mario Kart 8 Deluxe Minecraft

