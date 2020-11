Hyrule Warriors: Age of Cataclysm fait ses débuts dans le top 10 des jeux physiques les plus vendus de la semaine.

Dans une semaine clé Pour les ventes de jeux vidéo en Europe, avec la première de la nouvelle PlayStation 5, le territoire britannique a clairement dominé les charts: Call of Duty Black Ops Cold War. Le dernier opus de la saga monte à la première position dans la liste des Les jeux physiques les plus vendus au Royaume-Uni pour la période du 15 au 21 novembre, comme en témoignent les données GfK partagées par l’industrie des jeux. Et cela a dû rivaliser avec le premier Réductions du Black Friday.

Assassin’s Creed Valhalla tombe à la quatrième place des ventes physiquesAprès avoir fait ses débuts la semaine dernière à la deuxième place derrière Assassin’s Creed, le nouveau Call of Duty prend la couronne avec une baisse de seulement 21% de ses ventes physiques après la semaine de la première. Une baisse bien moindre que d’habitude pour une deuxième semaine. De son côté, et comme nous l’avons mentionné précédemment, les offres du Black Friday ont vu FIFA 21 augmenter ses ventes de 121% par rapport à la semaine précédente, ce qui propulse la saga EA Sports à un niveau important. deuxième poste.

Troisièmement, Spider-Man Miles Morales. La nouvelle aventure Insomniac Games a été mise en vente le 12 sur PS4 et PS5, et avec la première de la nouvelle console, vos ventes restent dans cette troisième place avec laquelle il a fait ses débuts. Au total, les ventes de vos deux premières semaines sont 57% plus bas à ceux de Marvel’s Spider-Man, à défaut de connaître leurs données numériques. Un fait qui n’est pas mal si l’on prend en compte qu’il s’agit d’une livraison mineure, et dont les ventes seront en partie liées à la disponibilité initiale de la PS5.

Fortnite: The Last Laugh Lot est la meilleure première britannique de la semaineDepuis la mise en vente de la PS5 le 19 novembre au Royaume-Uni, alors que ses jeux l’ont fait le 12, Games Industry a également publié une liste des jeux ps5 best sellers de ses deux premières semaines, que vous pouvez consulter dans sa publication. Mais, revenons à cette semaine, les deux premières importantes ont été les nouveaux Hyrule Warriors et… Fortnite. Oui, Fortnite: The Last Laugh Bundle, le pack cosmétique avec des méchants de Batman comme le Joker fait ses débuts complets en cinquième position, avec la plupart de ses ventes sur Xbox (One et Series).

Pour sa part, Hyrule Warriors: Age of Cataclysm gagne une sixième place honorable pour un musou, alimenté par la popularité de Breath of the Wild, pour des ventes initiales qui dépasser de 324% à ceux des guerriers Hyrule précédents. Pourtant, les chiffres sont inférieurs aux autres versements de Zelda, avec 43% de ventes en moins que Link’s Awakening on Switch.

Pour terminer la semaine, Watch Dogs: Legion grimpe des positions avec une augmentation de 149% des ventes due au Black Friday, tandis que Marvel’s Avengers est en dehors du top, au 12e rang, avec une croissance de 234% due aux ventes. des offres.

Ensuite, nous vous montrons le Top 10 des ventes physiques au Royaume-Uni pour la semaine précédente. Mais tout d’abord, nous vous invitons à revoir notre analyse de Call of Duty Black Ops Cold War, ainsi que l’analyse de Hyrule Warriors: Age of Cataclysm et l’analyse de Spider-Man Miles Morales, pour connaître les titres en vedette de cette semaine . Maintenant, ce sont les jeux les plus vendus de la semaine au Royaume-Uni:

Top 10 UK (semaine précédente)

Call of Duty Black Ops Guerre froide (2)

FIFA 21 (4)

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (3)

Assassin’s Creed Valhalla (1)

Fortnite: The Last Laugh Bundle (Nouveau)

Hyrule Warriors: Age of Cataclysm (Nouveau)

Chiens de garde: Légion (10)

Animal Crossing: Nouveaux horizons (5)

Mario Kart 8: Deluxe (8)

Minecraft pour Nintendo Switch (9)

