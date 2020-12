La saison 1 de Call of Duty Black Ops Cold War et Warzone est très proche et c’est pourquoi Activision a voulu révéler certains de ses détails. Cette saison va commencer Mercredi 16 décembre et arrivera chargé de contenu gratuit pour les joueurs. La société a publié des vidéos de démonstration sur ses réseaux, en plus de publier toutes les informations détaillées sur le blog officiel du jeu.

Comme cela a été publié sur la page officielle de Call of Duty, la première saison de Call of Duty Black Ops Cold War apportera avec elle trois nouveaux opérateurs. Il s’agira de Stitch qui sera disponible la semaine de lancement, en plus de Bulldozer et Zeyna qui seront disponibles pendant la saison.

Avec le début de cette première saison, ils seront également activés huit nouvelles cartes multijoueurs Parmi lesquels se trouve Raid, qui a fait ses débuts avec le jeu Call of Duty: Black Ops II, ainsi que cinq nouvelles armes qui vont du fusil de chasse Streetsweeper, au fusil d’assaut Groza, entre autres.

Bien qu’il y ait beaucoup plus de choses que la saison 1 de Call of Duty Black Ops Cold War and Warzone apporte avec elle, l’arrivée de la carte Île de la Renaissance c’est l’un des aspects les plus attendus par les joueurs. Cette carte sera disponible pour Warzone et apportera avec elle une grande quantité de contenu gratuit.