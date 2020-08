Le jeu utilisera les fonctions de retour haptique du contrôleur PS5 DualSense.

Call of Duty Black Ops Cold War est déjà une réalité. Après son annonce la semaine dernière, Activision a enfin montré le premier trailer de gameplay de son jeu, accompagné de nouveaux détails à son sujet grâce aux avancées qui ont émergé de sa campagne. Des détails comme votre performance sur les consoles de nouvelle génération, PlayStation 5 et Xbox Series X, qui semblent vous permettre de jouer à une résolution 4K avec un taux de 120 ips.

Comme indiqué par le portail Venture Beat dans le cadre de son avance dans le jeu, Call of Duty Black Ops Cold War il pourra passer en 4K et 120 fps sur les futures consoles: « Le jeu utilisera une résolution 4K avec des taux de rafraîchissement de 120 Hz. » De plus, il semble qu’il profitera de certaines des fonctions du nouveau contrôleur PS5 DualSense, ainsi que des SSD des nouvelles consoles qui promettent d’éliminer les écrans de chargement: « Cold War utilisera le contrôles haptiques. Les SSD à mémoire flash des nouvelles consoles offriront des temps de chargement plus rapides, ce qui signifie que les écrans de chargement auront disparu, avec transitions fluides entre cinématiques et gameplay ».

Pour ça, Dan Bunting, Co-directeur de Treyarch, a déclaré que « nous voulons nous assurer que la fréquence d’images offre bonne réponse, et que l’on a l’impression qu’il n’y a rien dans la partie technique qui vous empêche de passer un bon moment. « Mais tout n’est pas une question de fluidité, et le jeu comportera également traçage de rayons en temps réel, quelque chose qui ajoutera beaucoup plus de réalisme à chaque détail visuel du jeu. « Avec la puissance des systèmes de nouvelle génération, nous pourrons ajouter plus de détails et donner plus d’amour à tout ce que nous créons », a ajouté Katie Sabin, artiste chez Raven Software.

Call of Duty Black Ops Cold War sera disponible prochainement 13 novembre sur les plateformes actuelles, avec plusieurs options d’achat physiques et numériques différentes, et avec une politique d’amélioration quelque peu déroutante pour ceux qui cherchent à l’acheter d’abord sur PS4 et Xbox One. Dans 3DJuegos, nous avons déjà vu ce titre en action, et nous vous dirons tout à ce sujet ce qu’il faut savoir sur lui dans notre bande-annonce de Call of Duty Black Ops Cold War.

En savoir plus: Call of Duty Black Ops Cold War, PS5 et Xbox Series X.

