La nouvelle saison de Call of Duty Black Ops Cold War et Call of Duty Warzone arrive chargé de nouvelles. Depuis son introduction, cette première saison a garanti aux joueurs une bonne dose d’action. Et comment pourrait-il en être autrement, en plus de pouvoir profiter de tout le contenu qu’il comprend avec son passe de combat et bien plus encore, l’entreprise va même plus loin.

Pour cela, ils ont partagé l’opportunité de profiter du multijoueur de Black Ops Cold War pendant une semaine entière entièrement gratuitement. À partir de maintenant, vous pouvez accéder à cette grande opportunité actuelle jusqu’au 24 décembre. Une proposition très intéressante pour voir les grands changements qui accompagnent la nouvelle proposition CoD de Treyarch.

Le test comprendra plusieurs étapes, étant le premier de 17 à 21 et où les joueurs trouveront une combinaison complète de modes déjà disponibles. Par contre, on parle de l’étape 2, qui permettra de tester tous les modes multijoueurs de l’étape précédente et même quelques nouveaux seront ajoutés. Un détail très passionnant pour les joueurs qui veulent mettre leurs compétences à l’épreuve.

Bien sûr, nous vous rappelons que si vous voulez profiter de la grande proposition Call of Duty Black Ops Cold War, c’est le moment. Grâce à sa nouvelle saison, vous bénéficierez de propositions inégalées présent sur PC, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4 et PlayStation 5. Une révolution incroyable qui garantira aux joueurs un monde pas comme les autres.