La campagne sera une suite directe du premier Black Ops de Treyarch.

À l’approche de la première de Call of Duty Black Ops Cold War, l’équipe de Logiciel Raven En charge de donner vie à son mode campagne, il nous a permis de connaître de nouveaux détails à travers une série de vidéos qui montrent trois missions du mode histoire du nouvel épisode de la saga COD: Nulle part où aller, fracture de la mâchoire et mesures désespérées.

Sans rentrer dans les détails, pour éviter les spoilers, Dan Vondrak, directeur créatif du jeu, a révélé que la campagne continuera avec l’argument des premiers Black Ops et introduira de nouveaux personnages, mais sera parfaitement accessible pour les débutants dans ce domaine Call of Duty subsaga. Inutile de dire que, malgré le caractère superficiel de la description, ce qui suit pourrait gâcher l’histoire de certains, alors Si vous ne voulez rien savoir sur l’intrigue du jeu, il est préférable d’omettre les informations suivantes. Les vidéos, quant à elles, sont plutôt environnementales.

À la recherche de contacts clés, Nowhere Left to Run débute dans un bar d’Amsterdam et se termine dans un aérodrome en Turquie, ce qui, selon nous, correspond à des images qu’ils ont montrées pendant quelques mois et qui comprend également une voiture télécommandée.

Fracture Jaw est un retour en arrière sur la guerre du Vietnam qui rend un hommage parfait à la premiers Black Ops et où l’un des personnages rappelle la recherche d’un espion russe qui a déjà été mentionné à plusieurs reprises dans la campagne promotionnelle du jeu. “Un de mes niveaux préférés est celui qui vient plus tard dans les missions au Vietnam, car nous avons vraiment pris beaucoup de chemin pour donner au joueur plus de liberté et de contrôle. C’est facile, une des missions les plus spéciales que nous ayons jamais accomplies. “dit Vondrak.

Et enfin, nous avons Desperate Measures, une mission furtive aux solutions multiples, où les protagonistes s’infiltrent dans le siège du KGB.

Outre la contribution à l’intrigue, les images publiées servent également à mettre en évidence le muscle graphique de Call of Duty Black Ops Cold War, qui profitera de technologies de pointe, telles que le lancer de rayons, malgré la mise en œuvre de son propre moteur graphique pas le lauréat Modern Warfare. Call of Duty Black Ops Cold War fait ses débuts le 13 septembre et devrait également être accompagné de changements majeurs de thème dans Warzone.

