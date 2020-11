Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 04/11/2020 13:57

Les jeux de Appel du devoir ont tendance à avoir des tailles d’installation énormes, et il semble que Guerre froide des opérations noires ne sera pas l’exception. Si vous pensiez que le jeu allait occuper beaucoup d’espace de stockage sur votre PS4 et Xbox One, attendez de savoir ce qui va se passer sur les nouvelles consoles.

Ce jour Activision a révélé exactement le poids de Black Ops Cold War sur PS5 et Xbox Series X et Series S, et tout semble indiquer que la mémoire externe que vous envisagiez d’acheter en vaudra la peine. Tu es prêt? Eh bien, le nouvel épisode de Appel du devoir pèse 130 Go à la fois PS5 comme dans Série X / S.

Heureusement, il y a quelques choses que nous pouvons faire pour limiter son poids, comme la possibilité de désinstaller certaines parties du jeu pour économiser cet espace et n’avoir installé que ce que nous allons vraiment jouer. Dans le cas de PC, il est possible d’installer uniquement le mode multijoueur qui occupera 35 Go de stockage, bien que les spécifications officielles recommandent d’avoir au moins 250 Go d’espace libre.

Call of Duty: Guerre froide Black Ops sera disponible prochainement 13 novembre pour PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X et PC.

