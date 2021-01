Janvier est un mois formidable pour les joueurs car non seulement le moment est venu de connaître certaines des sorties avec lesquelles ils nous surprendront tout au long de ce mois. Nous avons également l’opportunité de commencer l’année en testant de superbes propositions jouables, comme c’est le cas avec Call of Duty Black Ops Cold War qui a de grandes propositions pour nous.

Du 14 janvier au 21 janvier nous avons la possibilité de tester nos compétences contre les zombies. Bien sûr, cette confirmation est venue du magasin Microsoft aux États-Unis, où il est mentionné que ce sera une offre à durée limitée, de sorte que tous les joueurs qui veulent tenter leur chance auront l’occasion de profiter de cette opportunité unique.

Call of Duty Warzone | Activision

C’est, sans aucun doute, une occasion parfaite pour tous ces joueurs qui, à ce jour, n’ont pas pu essayer les grandes nouveautés qui apporte avec lui la nouvelle proposition de Treyarch et Raven Software. Un travail dans lequel la nouvelle génération joue un grand rôle dans lequel nous testons notre capacité à surmonter toutes sortes de défis tout en profitant de toutes sortes de nouvelles sensations pour surmonter les obstacles.

Bien sûr, pour tous ceux qui s’intéressent à ce grand travail, nous nous souvenons que Call of Duty: Black Ops Cold War est disponible sur PC, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4 et PlayStation 5. De plus, il a ses saisons connectées à Call of Duty Warzone, c’est donc une proposition plus que complète et intéressante pour les joueurs, qui n’hésitent pas à profiter de son mode battle royale.