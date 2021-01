Il n’y a pas si longtemps, Activision a surpris les joueurs avec la première saison de Call of Duty Black Ops Cold War en équipe avec Warzone. Une proposition plus qu’intéressante que les joueurs apprécient avec beaucoup d’émotion compte tenu des grandes opportunités qu’elle offre. Mais, malgré toutes les nouveautés déjà incluses dans son lancement, l’équipe de Treyarch et Raven Software veut allez-y en publiant une nouvelle mise à jour pour cela pour la saison.

Avec l’intention que le contenu continue d’arriver et que l’expérience soit toujours la meilleure, le studio a partagé un note de patch pour anticiper les nouvelles qui vont arriver. En fait, nous n’aurons pas à attendre longtemps car cela la première mise à jour arrivera le 14 janvier et, avec elle, viendra une nouvelle carte sur laquelle tester nos compétences.

Call of Duty: Guerre froide des Black Ops | Activision

La nouvelle carte est connue sous le nom de Sanatorim, qu’ils décrivent comme un endroit avec des collines boisées basses qui fournissent un abri aux escouades pour obtenir une reconnaissance sur l’hôtel principal. Mais ce n’est pas la seule chose qui arrivera avec la nouvelle mise à jour, mais un mode connu sous le nom de Coup de pied et autre sous le nom de Cranked.

Alors que les joueurs de Drop Kick commenceront avec chaque équipe courant vers l’emplacement de la mallette nucléaire, Cranked arrivera en mode zombie. Qui inclus? En cela les joueurs oui ou oui, ils devront éliminer les zombies s’ils ne veulent pas être consommés. Mais, pour profiter de ces propositions, il faut que les joueurs aient en leur possession Call of Duty Black Ops Cold War, disponible sur PC, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 et Xbox Series X.