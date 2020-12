La raison peut être d’éviter de coïncider avec la sortie de Cyberpunk 2077.

Fans de la saga Call of Duty et de la tireurs attendent avec impatience l’arrivée du Première saison de Call of Duty Black Ops Cold War et Call of Duty: Warzone multijoueur. En principe, la saison devait commencer le 10 décembre, mais Activision a rapporté, par un communiqué officiel, que finalement la première saison commencera le 16 décembre.

La saison 1 est la plus grande mise à jour de contenu gratuite de l’histoire de Black Ops – David Hodgson“La date de sortie de la première saison de Black Ops Cold War et Warzone Il a déménagé du 10 au 16 décembre “, a-t-il indiqué dans le post David Hodgson, Directeur éditorial d’Activision. Bien qu’aucune raison ne soit donnée, une théorie très plausible est que l’entreprise veut éviter qu’une sortie aussi importante pour eux coïncide avec la sortie de Cyberpunk 2077, le jeu de CD Projekt.

Cyberpunk 2077 est l’une des versions Plus anticipé ces dernières années et il est logique de penser qu’Activision évite de concourir directement, ce qui est également arrivé à d’autres jeux, qui ont même retardé leur sortie. Le mouvement a plus de sens si possible étant donné que Hodgson a déclaré que “la première saison est la mise à jour majeure Contenu gratuit dans l’histoire des Black Ops “.

Rappelez-vous que Black Ops Cold War et Warzone ont maintenant l’intégration et la nouvelle saison affecte les deux titres. De plus, il y a également une synchronisation des progrès avec le dernier Modern Warfare, car Activision voulait que Warzone soit lié aux nouveaux jeux vidéo. Dans les semaines à venir, coïncidant avec la nouvelle saison, les joueurs de Warzone aussi recevra un nouveau contenu.

Cela peut également être la raison pour laquelle retard du lancement de la nouvelle saison, car il se peut complexe Synchronisez tous les jeux, même si cela perd un peu de force avec la théorie Cyberpunk 2077. Quoi qu’il en soit, les joueurs pourront très bientôt profiter de la saison 1. Activision a des raisons d’être contente, depuis cette semaine, on apprend que la saga CoD a généré plus de 3 milliards de dollars l’année dernière.

