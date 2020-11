Activision offrira le nouveau scénario gratuitement.

Depuis quelques jours, les fans de la tireur peut profiter du dernier épisode de la saga Call of Duty. Le nouveau jeu de TreyarchCall of Duty Black Ops Cold War a connu un bon lancement, atteignant le record de ventes numériques de toute la franchise lors de sa première. Désormais, Activision a annoncé la date de sortie d’une nouvelle carte. complètement gratuit.

Si vous êtes des habitués de ces jeux, la carte vous semble sûrement familière Nuketown. Ce scénario a fait sa première apparition dans les Black Ops originaux et arrive maintenant à Cold War. Le prochain 24 novembre, gratuitement, les joueurs de tir recevront Nuketown ’84. Comment pourrait-il en être autrement, la carte a maintenant une apparence différente pour s’adapter au cadre du nouveau jeu.

Activision a publié un nouvelle bande-annonce présentant la carte, vidéo qui accompagne cette actualité. Mais, en plus, il a annoncé qu’il y aurait un paquet basé sur Nuketown, que vous recevrez gratuitement si vous vous connectez avant 4 décembre. Si vous jouez depuis le jour du départ et que vous vous êtes inscrit entre le 13 et le 20 novembre, vous recevrez automatiquement. Le pack comprend un plan de fusil de chasse et neuf produits cosmétiques.

Le jeu se prépare pour le 10 décembre, date à laquelle il introduira de nouvelles armes, de nouvelles expériences pour le mode zombies et d’autres fonctionnalités en ligne, qui a l’intégration avec Call of Duty: Warzone. Si vous ne possédez pas encore le jeu mais que vous envisagez de l’acheter et de vous procurer Nuketown ’84, rappelez-vous que vous pouvez vous rappeler notre examen des nouveaux Black Ops.

