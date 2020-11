Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 02/11/2020 14:27

Après une longue période d’incertitude, Activison Blizzard a finalement confirmé comment l’intégration de Call of Duty: Guerre froide Black Ops avec Warzone, en plus de la date à laquelle nous pouvons nous attendre, et bien sûr, tout le contenu qui sera disponible dans la bataille royale de l’entreprise.

Guerre froide des opérations noires fera ses débuts le 13 novembre, et son ajout à Warzone coïncidera avec la première saison du jeu, cependant, Activision n’a pas révélé à quoi servent ses plans Guerre moderne.

Daniel Alegre, président d’Activision Blizzard, a commenté lors de la dernière assemblée des actionnaires que Appel du devoir encore une fois “ce sera la première franchise de vente au monde cette année”. Il a également ajouté ce qui suit:

Le contenu de Black Ops Cold War sera centré de la même manière que Modern Warfare. Et à partir de la première saison de contenu en décembre, Black Ops Cold War sera intégré à Warzone. Nous apporterons les personnages et les armes de Black Ops Cold War à l’expérience gratuite avec un nouveau contenu, garantissant que Warzone continue d’être une expérience incroyable et un facteur important dans le contenu premium de la série.

Call of Duty: Guerre froide Black Ops va venir a PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X et PC le 13 novembre.

Via: Cherchant Alpha

House of Ashes, le prochain jeu de l’anthologie Dark Pictures, a été révélé

Rodolfo Léon

Editeur chez atomix.vg Gamer, cinéphile et amateur de culture pop.