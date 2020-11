Aucun impact particulièrement grave sur la fluidité n’est attendu, réglez-le à 60 ou 120 degrés.

Au cours des dernières années, les jeux Call of Duty ont considérablement amélioré leur liste d’options de configuration sur PC et consoles. L’un des éléments les plus demandés par la communauté était la barre pour ajuster le champ de vision, qui sera présent dans toutes les versions de Call of Duty Black Ops Cold War. Et c’est celui que vous devez ajuster à votre guise, sans craindre que cela ait un impact particulièrement négatif sur la fluidité du jeu.

C’est ainsi que l’explique le designer Tony Flame dans une interview avec Jeux 3D: “nous avons une barre de champ de vision pour le jeu sur toutes les plateformes. Vous pouvez l’ajuster entre 60 et 120 degrés, offrant le juste équilibre entre la vision périmétrique et la profondeur qui vous semble idéal. “Traditionnellement, ces barres ont tendance à avoir un impact notable sur la fluidité car l’unité de traitement graphique doit rendre plus de contenu à mesure que nous demandons plus de degrés. , CoD semble avoir cet impact sous contrôle.

Nous voulons que tout le monde soit un grand interprète et puisse jouer avec son champ de vision préféré Tony Flame, Designer “Nous nous engageons à performances maximales pour chaque plateforme, et notre intention est que la barre de champ de vision n’ait pas un impact significatif sur la fluidité. Nous voulons que chacun ait de grandes performances et puisse jouer avec le champ de vision qu’il préfère, quelle que soit la plate-forme sur laquelle il se trouve », ce qui signifie que, bien sûr, le matériel de nouvelle génération sera plus efficace que l’actuel dans n’importe quel contexte.

En dehors de cela, nous avons également parlé de quelques aspects importants de la version bêta de la guerre froide: le planeret les véhicules. Le premier subira quelques changements par rapport à ce qui avait été vu lors du test précédent – que certains utilisateurs qualifiaient de tactique «trop intense» pour s’éloigner et tirer en même temps – qui le transformera en un mécanicien plus rapide, mais qui couvre moins de distance. “Il sera plus rapide de vous faire esquiver et de vous mettre à couvert plus tôt, mais ce ne sera pas aussi efficace pour glisser derrière un adversaire dans des combats rapprochés. Nous voulons qu’ils se sentent fluides et que vous puissiez chasser vos adversaires, ce qui est juste pour tout le monde.” .

Les VéhiculesPour leur part, ils sont un élément important pour les immenses cartes de Conquête – Combined Arms in Cold War, mais il semble qu’il n’y ait aucune prévision qu’ils occuperont le devant de la scène dans le paysage concurrentiel: “les véhicules sont conçus pour accueillir des cartes et des modes spécifiques” raisonne le créateur. “Nous devrons voir quelles règles ils choisissent [los jugadores y la Call of Duty League] mais comme les véhicules n’ont pas fait partie du jeu compétitif dans le passé et que nous n’avons pas l’intention qu’ils soient dans le jeu, nous ne nous attendons pas à ce que cela se produise. “

Call of Duty Black Ops Cold War sera disponible le 13 novembre. Si vous jouez sur PC, vous serez intéressé de savoir que nous connaissons déjà la configuration système requise pour cette plate-forme.

