Le temps passe vite et il semble que c’était hier que des millions de joueurs ont été surpris par la proposition de Call of Duty 4: Modern Warfare et la montée en puissance de Call for Duty: Modern Warfare 2. Bien que la franchise ait ajouté des adeptes et soit devenue un phénomène , peu imaginaient qu’il resterait au sommet aussi longtemps et après le lancement et le succès consécutif de Call of Duty: Black Ops Cold War, la domination qu’il a aux États-Unis et sur d’autres marchés importants est devenu plus évident.

Call of Duty a eu 13 ans au sommet

Un récent rapport de Forbes, une publication spécialisée dans le secteur financier, a mis en évidence les résultats publiés par NPD Group où le jeu le plus vendu de 2020 aux États-Unis a été révélé et comme prévu, il s’agissait de Call of Duty: Black Ops Cold War. Avec ce triomphe sur le marché nord-américain, Activision et ses studios ont fêté leurs 13 ans au sommet avec une success story rarement vue dans l’industrie du jeu vidéo et avec un modèle de développement et d’affaires qui, malgré un secteur critique, se poursuit. comme un pari gagnant.

En ce sens, le rapport marque le début de cette histoire en 2007, avec Call of Duty 4: Modern Warfare et depuis lors, la plupart des années ont vu un épisode de la franchise devenir le plus vendu aux États-Unis. En fait, seulement 3 fois Call of Duty n’a pas reçu la distinction de jeu le plus vendu de l’année, en 2008 lorsque Call of Duty: World at War a succombé au phénomène de la Wii et de ses jeux; en 2015, lorsque le jeu le plus vendu était Grand Theft Auto V et en 2018, lorsque Red Dead Redemption 2 a fait de même.

Malgré des moments difficiles, en particulier avec cette perspective futuriste abordée dans Advanced Warfare et Infinite Warfare, Call of Duty est resté au sommet et continue à ce jour de récolter succès après succès.

Call of Duty: Black Ops Cold War est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbo Series X | S et PC. Dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives.

