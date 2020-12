Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Il y a quelques jours, nous vous avons dit qu’une vidéo avait commencé à circuler qui montrait que RowdyRogan, le garçon de 6 ans devenu populaire pour être un très bon joueur de Call of Duty: Warzone, avait été banni de Battle Royale. Bien que ce scénario ne semble pas exagéré, nous apprenons maintenant qu’il s’agissait d’un montage.

Une enquête menée par PCGamer a révélé que la vidéo montrant RowdyRogan découvrant son interdiction était un simple montage de ses parents. Ce qui précède car avec cette idée, ils voulaient gagner un concours de vidéo virale réalisé par Faze Clan, une organisation d’esports.

Il s’agit d’un concours dans lequel les 5 gagnants seront ajoutés au deck des joueurs de cette équipe de jeu compétitive. RowdyRogan est l’un des 20 derniers candidats au concours, donc sa prochaine mission pour progresser était de faire une vidéo qui est devenue virale.

Pour ce faire, les parents ont tout préparé pour que le message apparaisse indiquant que RowdyRogan avait été banni. Ils ont accompli cela en se connectant simplement à un autre PC pour les forcer à se déconnecter et à afficher le message.

Comme certains d’entre vous le savent, Rogan a été banni de Warzone en streaming ce soir. L’équipe et nous essayons actuellement de gérer la situation et vous tiendrons au courant. Merci pour tout le soutien. #FreeRogan pic.twitter.com/df1B28Fa8R – RowdyRogan (@RowdyRogan) 10 décembre 2020

Les parents ont reconnu que la vidéo était un montage

Il est important de noter qu’ils étaient les mêmes parents que Rowdy Rogan. Dans une vidéo qu’ils ont partagée sur les réseaux sociaux, ils ont précisé que tout faisait partie du concours et expliqué comment ils avaient fait le montage.

«Je sais qu’il y aura des gens qui ne seront pas contents quand ils découvriront que c’était une configuration pour le défi FaZe5. Je ne veux pas non plus attirer plus d’attention négative sur Activision, ils n’ont rien fait de mal », a déclaré Harry Drew, le père de Rowdy Rogan.

Il est à noter que FaZe Clan a refusé de signaler s’ils étaient d’accord avec les méthodes de la famille Rowdy Rogan. Ils ont seulement précisé qu’ils examineraient ce que les joueurs ont fait pour devenir viral, car ils n’accordent pas seulement de l’importance aux résultats quantitatifs.

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de ce montage? Pensez-vous qu’un enfant de 6 ans devrait jouer à Call of Duty: Warzone? Dites le nous dans les commentaires.

Call of Duty: Warzone est disponible pour PC, PlayStation 4 et Xbox One. Vous pouvez en savoir plus sur ce Battle Royale en cliquant ici.