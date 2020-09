Par Rodolfo León

0 COMMENTAIRE

15/09/2020 13h29

le Call of Duty League 2021, et avec elle viennent des changements importants qui bouleverseront sans aucun doute plusieurs de ses participants. Ses organisateurs n’ont pas encore révélé le calendrier officiel de l’événement, mais ils ont déjà annoncé l’une des nouvelles règles controversées.

A partir de cette nouvelle saison, le Ligue Call of Duty Il sera officiellement joué sur PC, mais les participants ne pourront toujours pas utiliser la souris et le clavier. Il est bien connu que l’utilisation de ces périphériques dans les tireurs donne un plus grand avantage à ceux qui jouent avec contrôle, et pour cette même raison, il est uniquement possible de participer à l’aide d’un contrôleur, soit Xbox ou PlayStation.

Enfin, il a été annoncé qu’il n’y aurait pas de flux dédiés à la Call of Duty League 2021, car il y aura de nouveaux programmes pour les jeux qui montreront également les moments forts de chacun d’eux.

Dans des sujets connexes, nous avons déjà les premiers détails du multijoueur de Call of Duty: Guerre froide Black Ops et ici vous pouvez tous les connaître.

La source: Appel du devoir

Nouvel iPad annoncé et ici nous vous parlons de ses fonctionnalités

Rodolfo Léon

Editor chez atomix.vg

Gamer, cinéphile et amoureux de la culture pop.