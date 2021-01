Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Call of Duty: Warzone est devenu l’un des Battle Royales les plus appréciés du marché, mais il ne l’a pas fait car il est parfait. En fait, le jeu d’Activision a été critiqué pour son équilibre des armes, qui en est venu à frustrer même les joueurs les plus expérimentés. La bonne nouvelle est qu’un correctif est en cours car les armes les plus ennuyeuses de Warzone seront nerfées.

Sur Twitter, Raven Software, l’un des studios en charge de Call of Duty: Warzone, a rapporté qu’il travaillait déjà sur une nouvelle mise à jour de l’équilibre. Dans ce document, certaines des armes qui ont causé les plus grands maux de tête à Verdansk verront leur puissance réduite.

Comme détaillé, la mise à jour répondra aux «préoccupations» liées aux armes telles que le DMR 14; le Type 63; Mac 10 et pistolets doubles. Il est important de noter que ce changement n’affectera que la version Warzone de ces armes et qu’elles continueront à fonctionner de la même manière dans Call of Duty: Black Ops Cold War.

Ne vous inquiétez pas! Nous vous avons entendu et une mise à jour de l’équilibre sera bientôt disponible pour répondre aux préoccupations concernant les DMR 14, Type 63, Mac 10 et les pistolets doubles. ⚖️⏲️ – Raven Software (@RavenSoftware) 5 janvier 2021

Malheureusement, Raven Software a gardé plus de détails sur les changements secrets. Il faudra attendre l’arrivée du patch pour découvrir tous les ajustements, soit à travers les notes que le développeur partage, soit en passant en revue le fonctionnement des armes dans la pratique.

Un problème difficile à éviter

Rappelons qu’Activision a annoncé que plus de 30 armes Call of Duty: Black Ops Cold War sont venues à Warzone dans le cadre de l’intégration entre les deux expériences. Compte tenu de ce qui précède, il était difficile d’éviter certains problèmes d’équilibre dans le jeu.

N’oubliez pas que maintenir l’équilibre dans un jeu est souvent difficile, car même la plus petite valeur peut faire en sorte qu’une arme ait un net avantage sur toutes les autres. Donc, avec autant de nouveaux pistolets à la fois, il semblait qu’un problème d’équilibre était inévitable.

Il convient également de noter que la raison pour laquelle un patch a pris autant de semaines est que nous traversons la période des vacances. Il est très probable que l’équipe responsable du solde Warzone était en vacances de fin d’année, profitant d’une pause bien méritée.

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de cette nouvelle? Étiez-vous enthousiasmé par ces changements d’équilibre pour Call of Duty: Warzone? Dites le nous dans les commentaires.

Call of Duty: Warzone est disponible pour PC, PlayStation et Xbox One. Vous pouvez en savoir plus sur cette Battle Royale populaire en cliquant ici.

