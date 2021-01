Activision’s est devenu le quatrième jeu mobile qui a généré le plus lors de sa première dans le pays asiatique.

Il semble que les joueurs chinois étaient impatients avec le lancement de Call of Duty Mobile, le jeu mobile développé par Studios Timi basé sur la célèbre saga d’action Activision. Bien qu’il soit disponible depuis quelques mois dans de nombreux territoires de la planète (depuis fin 2019 en Espagne), il est récemment arrivé en Chine; spécifiquement le 25 décembre.

COD Mobile a été créée en Chine le 25 décembreEt son succès a été écrasant. Comme indiqué par Sensor Tower, le jeu a augmenté 14 millions de dollars dans la semaine de son lancement. Une figure avec laquelle COD Mobile Il s’est placé à la quatrième position des titres qui ont généré le plus d’argent lors de sa première, derrière Fantasy Westward Journey, PUBG Mobile et Honor for Kings, une œuvre de Tencent qui a permis aux utilisateurs chinois de dépenser 64 millions pour sa première.

Avec ces données et depuis son lancement, Call of Duty Mobile a généré 644 millions de dollars. Un chiffre qui vient en grande partie du succès du jeu aux Etats-Unis, où il a généré un total de 287 millions. Comme nous vous l’avons dit il y a quelques semaines, le jeu a été téléchargé plus de 300 millions de fois par des utilisateurs du monde entier.

Si vous êtes l’un des rares à ne pas l’avoir téléchargé dans leur appareils mobiles ou PCDans notre analyse de COD Mobile, nous vous disons tout sur le jeu.

En savoir plus: Call of Duty Mobile et Activision.

