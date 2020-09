L’acteur Fabio Rovazzi montre l’ensemble du processus créatif dans une vidéo spéciale.

Comme Activision l’a annoncé il y a quelques semaines, la saison 5 de Call of Duty: Modern Warfare passe par une étape de renouvellement, où en plus du contenu vedette, présenté il y a longtemps, elle reçoit de nouveaux éléments jouables et cosmétiques, et parmi ces derniers se trouve une nouvel opérateur, appelé Morte, qui aujourd’hui, nous le savons, est joué par un acteur italien nommé Fabio Rovazzi.

Il s’est rendu à Los Angeles pour la capture du visageRovazzi a publié il y a quelques jours sur son compte YouTube qu’il avait rencontré un membre d’Infinity Ward à la Bandes dessinées et jeux Lucca Et il y a 9 mois, il s’est rendu à Los Angeles pour la capture du visage et, accessoirement, pour assister à la première de Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker.

Au-delà de l’anecdote personnelle, il est intéressant de se plonger dans le processus pour créer ou, plutôt, recréer une personne dans un jeu vidéo. Il faut entrer dans une sorte de sphère entourée de 18 caméras, 40 caméras vidéo haute résolution et 5 000 émetteurs LED. Tout cela pour capturer le visage de l’acteur en faisant 25 expressions, dans différentes conditions de lumière, de polarisation et de maquillage.

La vidéo documente également l’apparence du vestiaires de capture de corps, où se trouve une sphère similaire à celle décrite ci-dessus, mais avec 260 chambres. Il y a des dizaines et des dizaines de costumes pour déguiser les personnages. Et une fois en Italie, Rovazzi a reçu un équipement spécial pour enregistrer les lignes vocales du personnage à distance. L’acteur a également contribué au développement narratif de l’opérateur.

Morte sera disponible demain après-midi dans le jeu au coût de 2400 pièces en jeu ou 20 dollars, environ. En parallèle, Call of Duty Black Ops Cold War prépare la présentation de son multijoueur, qui aura lieu mercredi.

En savoir plus: Call of Duty Modern Warfare et Call of Duty Warzone.

