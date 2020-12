Avec le lancement de Call of Duty: Guerre froide Black Ops, il fallait s’attendre à ce qu’Activision change également Call of Duty: Warzone, la bataille royale de la franchise liée au Call of Duty annuel en service. Dans ce cas, Activision a annoncé que le première saison de Call of Duty: Black Ops Cold War and Warzone arrivera le 16 décembre. On dit depuis longtemps que Warzone aura une nouvelle carte, mais maintenant la société américaine a confirmé ces rumeurs.

Selon la propre site Web, cette saison sera la “La plus grande baisse de contenu gratuit de l’histoire de Black Ops“avec une extension massive de contenu gratuit, y compris une intégration complète des opérateurs, des armes, de la progression des joueurs et des récompenses Battle Pass dans Black Ops Cold War et Warzone.

Mais il rapporte également que “la bataille royale est sur le point d’aller au-delà de Verdansk“, et ils recommandent que nous nous préparions à entrer un”nouvelle carte et mode Warzone lors du lancement“ainsi que d’affronter d’autres prisonniers dans une” nouvelle expérience du Goulag “.

Ayant commenté cela, ne sait pas s’il s’agit vraiment d’une nouvelle carte ou simplement d’une révision de la carte actuelle, même si l’on sait que la mythique Rebirth Island y sera impliquée. Activision a suggéré qu’il offrirait plus d’informations cartographiques avant le lancement de la saison 1.