La nouvelle saison de Call of Duty Black Ops Cold War se rapproche de plus en plus, mais non seulement cela apportera des changements pour le multijoueur de cela, mais il sera également présent dans Warzone. Ce sera ce mercredi 16 décembre 2020 lorsque, partout dans le monde, vous pourrez profiter d’une grande variété de contenu au sein de la bataille royale, étant l’un des change d’abord celui présenté avec le Goulag.

Grâce à un nouveau billet de blog, nous avons pu savoir à quoi ressemblera le nouveau Goulag. Les prisonniers de la zone de guerre seront désormais entraînés dans une salle d’interrogatoire, attachés à une chaise et jetés dans un tout nouveau goulag. Et ce sera un mécanisme qui nous mènera dans une arène totalement différente, même si les règles continueront d’être très similaires à ce qui a été vu jusqu’à présent.

Le nouveau scénario sera assez familier puisqu’il s’agit d’une reconstruction des Soviets de Nuketown. Mais Ce ne sera pas la seule nouveauté et c’est que Rebirth Island Il comportera également un nouveau Goulag. De cette façon, vous aurez un deuxième Goulag qui offrira une nouvelle expérience aux joueurs. Bien sûr, c’est une arène sinistre dont l’emplacement classifié a servi à cacher les prisonniers qui ont été utilisés dans le cadre des expériences du plan Persée.

Tout cela ne sera qu’une petite partie des bonnes nouvelles qui viendront avec Call of Duty Warzone et sa nouvelle saison. Bien sûr, vous pouvez profiter de chacun de leurs bonnes nouvelles sur PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X et PlayStation 5 à partir de maintenant. Vous pouvez simplement profiter d’innombrables propositions et de toutes sortes de nouvelles.