De nombreux joueurs avaient commencé le compte à rebours grande arrivée de Call of Duty: Black Ops Cold War. Ce travail surprenant nous a conduit à une nouvelle guerre et a été un grand défi pour les joueurs qui ont décidé de mettre leurs compétences à l’épreuve en fonction de ce qu’ils ont vu à ce jour dans Guerre moderne, le travail d’Infinity Ward qui a été une révolution complète.

Mais les nouvelles de la guerre froide n’arrêtent pas d’arriver, et encore moins maintenant qu’une nouvelle saison approche. Ce sera ce 10 décembre quand ça commencera et il semble que cela pourrait apporter beaucoup de bonnes nouvelles aux joueurs. Parmi eux, nous trouvons l’arrivée possible de deux cartes incroyables que les joueurs ont appréciées de leur temps: Rebirth Island.

Alcatraz pourrait revenir dans cette nouvelle saison, même s’il n’arriverait pas seul. Comme indiqué dans une deuxième fuite, il semble que la guerre froide pourrait se préparer l’arrivée d’un centre commercial Dans le plus pur style américain et couvert de neige. Quelque chose qui ne serait pas désaccordé à ces dates spéciales. Et cela, bien sûr, mettrait fin aux plaintes concernant le manque de cartes.

Tout cela, bien sûr, bien que cela ressemble à de vraies fuites, peut ne pas arriver au jeu. Par conséquent, nous serons attentifs aux jours possibles et si finalement Warzone et Cold War annoncent cette belle arrivée. En attendant, nous vous rappelons que Warzone est disponible sur PC, Xbox One et PlayStation 4, tandis que Black Ops Cold War a également atteint la nouvelle génération de consoles.