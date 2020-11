La nouvelle génération de consoles est l’un des sujets les plus actuels à ce jour. Bien que oui, il y a encore des joueurs qui attendent avec impatience l’arrivée de la nouvelle génération, comme c’est le cas avec L’Espagne avec PlayStation 5. Mais que savons-nous jusqu’à présent de l’amélioration des jeux? De nombreuses entreprises ont confirmé de grands aspects du gameplay et, dans certains cas, même les médias.

Dans ce cas a été le média Eurogamer qui a collecté des données intéressantes pour les joueurs. En fait, ils mentionnent que le dernier patch du studio a inclus un certain nombre d’améliorations vraiment intéressantes pour les joueurs et les performances du jeu. Oui, alors La Xbox Series X peut être compatible avec 120 ips, PlayStation 5, pour le moment, devra attendre encore un peu.

Call of Duty Warzone | Activision

Pour le moment, Infinity Ward n’a pas officiellement annoncé ces nouvelles dans ses notes de patch, il est donc suggéré qu’il pourrait s’agir d’une mise à jour toujours au travail et dans l’attente d’une inclusion supplémentaire. Mais entre-temps, les joueurs Microsoft de nouvelle génération peuvent désormais profiter du travail comme ils le souhaitent, avec des améliorations intéressantes qui fonctionnent à merveille.

En attendant, nous vous rappelons que Call of Duty Warzone est déjà disponible sur PC, Xbox One, PlayStation 4 et Xbox Series X. C’est l’une des grandes révolutions de la bataille royale, y compris de grandes nouveautés qui représentent toute une révolution jouable. Bien sûr, nous vous rappelons que pour PlayStation 5, il faudra encore attendre un peu plus longtemps pour savoir ce que cela comprendra.