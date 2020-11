Le jeu est développé par le studio espagnol Out of the Blue et arrivera en 2021.

Dans l’un des Xbox Games Showcase l’été dernier, au cours duquel nous avons vu les premiers jeux Xbox Series X, l’un des titres les plus importants était Call of the Sea. Une proposition colorée avec une certaine touche mystique qui, en outre, est développée par l’étude espagnole Out of the Blue. Désormais, le portail IGN a publié en exclusivité 18 premières minutes du match. Vous pouvez le voir sur ces lignes et cela vous aidera à vous faire une idée de ce que l’aventure vous offrira.

De plus, le gameplay a la particularité d’être montré fonctionnant sur Xbox Series X. Le jeu arrivera également sur Xbox One et PC, mais c’est ainsi que nous pouvons le voir en action sur la toute nouvelle console de Microsoft, qui arrivera le 10 novembre dans les magasins du monde entier, donnant le signal de départ à la nouvelle génération, où il atteindra 4K et 60 FPS.

Son style rappelle le grand FirewatchL’appel de la mer nous emmène dans un Monde imaginaire, dans un rêve qui nous emmène dans les profondeurs de la mer, se réveillant soudainement dans une cabine, ne sachant pas vraiment ce qui s’est passé et où nous sommes. Il commence un chemin pour résoudre un mystère qui est démêlé en enchaînant et en résolvant des indices que nous trouvons à travers la scène, avec des mécanismes qui rappellent irrémédiablement le grand Firewatch. En réalité, Cissy Jones, qui a joué Delilah dans le jeu Campo Santo, exprime le personnage principal.

Le jeu est situé dans les années 30, et ce mystérieux voyage mènera Norah dans le Pacifique Sud afin de retrouver son mari, disparu dans d’étranges circonstances. Pour l’instant, Call of the Sea n’a pas de date de sortie spécifique.

