Resident Evil Village est l’un des jeux les plus attendus de cette année, même s’il n’a pas beaucoup d’informations officielles à ce sujet. Espérons que cela changera bientôt depuis Capcom a annoncé une présentation spéciale consacrée à ce nouveau titre.

Via Twitter, le compte rendu officiel de Resident Evil Village a partagé ce qui suit:

«Ne manquez pas le Resident Evil Showcase le 21 janvier à 14 h 00 PST. Rejoignez les producteurs de Resident Evil et notre hôte, Brittney Brombacher, pour une visite guidée de Resident Evil Village, comprenant une nouvelle bande-annonce, un premier aperçu du gameplay et d’autres nouvelles de Resident Evil. “

Ne manquez pas la #REShowcase le 21 janvier à 14h00 Pacifique! Rejoignez les producteurs de Resident Evil et notre hôte, Brittney Brombacher (@BlondeNerd), pour une visite guidée de Resident Evil Village, comprenant une nouvelle bande-annonce, le tout premier gameplay et plus de nouvelles de Resident Evil! pic.twitter.com/aaZGPfE9cA – Resident Evil (@RE_Games) 14 janvier 2021

Cela se traduit par 16 heures, heure du Mexique.

Comme vous pouvez le voir dans l’annonce, nous verrons enfin le gameplay de Resident Evil Village. Auparavant, toutes les bandes-annonces et teasers nous ont déjà montré le jeu fonctionnant en temps réel, mais en tant que tel, nous n’avons jamais eu de démo ininterrompue de son gameplay. Il sera intéressant de voir les nouvelles qui Capcom aura mis en œuvre avec le nouveau matériel.

Resident Evil Village fera ses débuts en 2021 pour PS5, Xbox Series X et PC. Versions de PS4 et Xbox One n’ont pas été officiellement confirmés.

La source: Capcom

