Après un certain temps sans aucune annonce de Capcom, le moment est venu pour les joueurs de profiter de bonnes nouvelles concernant la proposition d’horreur. D’une part, l’arrivée d’un nouveau direct axé sur Resident Evil 8 Village où nous aurons l’occasion de voir son gameplay. Mais que faire si on parle de son multijoueur?

C’est l’une des nouvelles les plus inattendues pour les joueurs et qui a été confirmée totalement par surprise. En fait, c’est Capcom lui-même qui a inclus une nouveauté intéressante pour ce multijoueur et c’est que ce ne sera pas seulement pour PC et une nouvelle génération de consoles, mais ce sera aussi disponible sur Xbox One et PlayStation 4 ou, du moins, il en sera de même pour la version bêta.

Village de Resident Evil 8 | Capcom

En fait, la société a confirmé qu’actuellement, dans le cadre de la célébration du 25e anniversaire de Resident Evil, cet événement spécial arrive. Mais, en plus, nous aurons l’occasion d’en apprendre davantage sur l’actualité multijoueur pendant le live et, bien sûr, nous avons déjà la possibilité de nous inscrire à la bêta. Une proposition dans laquelle nous aurons des parties de 4 à 6 joueurs.

Il reste encore de nombreux détails inconnus sur cette proposition. Malheureusement, sans savoir s’il s’agira d’une proposition similaire à celle vue avec Resident Evil 3 et son multijoueur ou, au contraire, il prendra un cours totalement différent. Ce que nous pouvons vous dire, c’est qu’il est temps de montrer votre intérêt pour la proposition et de simplement vous inscrire à la version bêta en cliquant ici et en remplissant les données demandées.