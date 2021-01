Cet ensemble Amiibo en édition limitée ne sera pas à vendre, il fera partie d’une promotion spéciale.

Monster Hunter Rise arrive à Commutateur Nintendo Et tandis que les joueurs du monde entier ont leur premier aperçu du jeu dans leur démo gratuite, Capcom a déjà le moyen idéal de célébrer le lancement avec un promotion exclusive pour le Japon qui fera trembler les collectionneurs Amiibo.

Il y aura 711 prix de tombola, bien qu’il n’ait pas été précisé combien d’entre eux seront les Amiibo.Il s’agit du lancement de trois figurines amiibo en or qui ne seront même pas à vendre, ce qui les rendra sûrement parmi les plus rares du marché. Capcom s’est associé aux dépanneurs 7-Eleven pour tirez au sort ces objets de collection précieux avec des billets spéciaux qui seront attribués à ceux qui achètent une carte de téléchargement de jeu entre le 25 janvier et 11 avril. Il est indiqué qu’il y aura 711 récompensesBien qu’il ne soit pas tout à fait clair combien de ces gagnants recevront l’Amiibo édition spéciale Monster Hunter Rise. Ce qui est assuré, c’est que tous les participants à la campagne recevront un papier peint spécial Allusif à Monster Hunter.

Capcom a également indiqué que les Amiibo dorés dans l’image ne sont qu’un concept et que leur apparence finale sera montrée à une date ultérieure. Quoi qu’il en soit, il ne faut pas oublier que le lancement des figurines amiibo standard de Magnamalo, Palamute et Palico ce sera sûrement beaucoup plus facile à obtenir.

Monster Hunter Rise arrive prochainement sur Nintendo Switch 26 mars et de Capcom, il garantit que la version finale du jeu n’aura pas les problèmes de performances qui ont été observés dans la démo.

En savoir plus: Monster Hunter Rise.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');