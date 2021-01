Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Malheureusement, Capcom a été victime d’un groupe de pirates informatiques qui a volé des informations privées sur les projets suivants au développeur, ainsi que des données personnelles d’employés, de partenaires et de clients.

La société japonaise a reconnu le piratage et a expliqué qu’elle travaillait déjà à améliorer sa sécurité avec les autorités japonaises et américaines. Après quelques semaines d’enquête, l’étude a de nouveau parlé du sujet et a révélé que le vol d’informations était plus grave qu’on ne le croyait auparavant.

Par une déclaration, Capcom a révélé plus d’informations sur l’attaque et les informations volées. Il a noté que le piratage de leurs systèmes a compromis les données personnelles de plus de 16 000 personnes de différentes régions.

Le hack Capcom a eu un impact énorme

L’étude a initialement affirmé que les pirates avaient accédé aux informations personnelles de 9 de ses employés et d’anciens créatifs. De même, on estime qu’au maximum 350 000 personnes ont été touchées par le vol d’informations.

Dans la dernière mise à jour sur l’affaire, Capcom note que le nombre exact de personnes concernées s’élève à 16 406, y compris des partenaires commerciaux, des clients et certains employés.

Les plus touchés sont les anciens employés de Capcom, car des informations ont été volées à 9164 personnes. En revanche, les hackers ont obtenu les informations de 3 248 partenaires et 3 995 employés actuels.

Comme indiqué précédemment, les informations volées comprennent des noms, des numéros de téléphone, des adresses, des courriels et d’autres informations détenues par le service des ressources humaines de Capcom.

Une fois de plus, la société a assuré qu’aucune donnée bancaire n’avait été compromise lors de l’attaque. En effet, vos transactions en ligne sont effectuées via un fournisseur tiers.

La société a expliqué qu’aucun de ses services en ligne n’avait été interrompu car le piratage n’affectait pas les domaines connexes. Ainsi, Capcom a déclaré que l’achat de leurs jeux ou l’utilisation de leurs composants en ligne était totalement sûr.

D’autre part, l’étude a réaffirmé qu’elle continue de travailler avec les autorités pour améliorer sa sécurité. Dans le même temps, le nombre maximum possible de personnes touchées a augmenté, qui pourrait atteindre 390 000 personnes.

“Capcom tient à réitérer ses plus sincères excuses pour toute complication ou inquiétude provoquée par cet incident. En tant qu’entreprise qui gère du contenu numérique, elle prend cet incident très au sérieux”, indique l’étude.

Enfin, le communiqué mentionne que Capcom a déjà entamé le processus pour contacter toutes les personnes touchées par l’attaque. De plus, votre enquête continuera à déterminer plus précisément l’impact réel du piratage.

Bien que nous en sachions plus sur cette situation, vous pouvez visiter cette page pour toute l’actualité de Capcom.

