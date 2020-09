Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Resident Evil vit un moment de grand succès depuis des années et c’était un fait que Capcom en profiterait pour lancer le prochain opus de l’une des franchises les plus importantes de l’industrie. Actuellement, nous connaissons Resident Evil 8: Village et nous savons qu’il s’agit d’une livraison pour la prochaine génération et bien que peu à peu des détails soient révélés, il semble que la société japonaise ait sauvé le meilleur pour Tokyo Game Show 2020.

Plus tôt dans la journée, des rapports ont fait état des plans que Capcom a déjà définis pour le Tokyo Game Show 2020, un événement qui aura lieu du 24 au 27 septembre. Selon les informations, en attente de confirmation, ce sera le 27 septembre prochain à partir de 7h00, heure de Mexico, lorsque la société japonaise commencera par un événement dont la durée approximative sera de 2 heures.

Le protagoniste de cette présentation sera Resident Evil 8: Village et l’événement Capcom mettra en vedette la présence de Tsuyoshi Kanda et Peter Fabiano, producteurs du nouvel opus, mais tout commencera par un autre titre. Selon les informations partagées sur les réseaux, les forums et certains sites d’horreur spécialisés, Capcom passera 40 minutes à présenter des détails et des informations supplémentaires sur Devil May Cry 5: Special Edition, une version améliorée qui fera ses débuts avec PlayStation 5 et Xbox Series X.

Village Event pour les curieux, DMC5SE prendra entre 30 et 40 minutes, dont une partie sera traduite en anglais. pic.twitter.com/2WvgyjIj5o – AestheticGamer aka Dusk Golem (@ AestheticGamer1) 20 septembre 2020

Une fois que cela sera terminé, Capcom cédera la place à Resident Evil 8: Village, mais le plus intéressant est que, soi-disant, la société en profitera pour révéler des nouvelles de la franchise, ce qui est passionnant car d’autres remakes des anciens titres sont attendus.

Resident Evil 8: Village fera ses débuts en 2021 et dans ce lien, vous trouverez toutes les informations connexes.

Suivez-nous sur LEVEL UP.

La source