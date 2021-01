Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Qu’on le veuille ou non, nous vivons à une époque où le poids des médias sociaux est énorme et où tout commentaire controversé pouvait être écrit sans répercussions est révolu depuis longtemps. Les événements récents aux États-Unis semblent avoir marqué un avant et un après pour des réseaux comme Twitter et Facebook et pour éviter tout problème, il y a ceux qui prennent déjà de l’avance, comme Capcom des USA.

Si vous êtes un adepte régulier de Twitter, vous connaissez sûrement l’expression “il y a toujours un tweet” et c’est que parfois nous écrivons des choses sans réfléchir pendant des années qui pourraient facilement être contradictoires avec notre pensée et notre action dans le présent. Eh bien, dans le contexte de l’environnement tendu qui a été généré dans le réseau social, le compte officiel Capcom aux États-Unis a décidé d’anticiper toute controverse qui pourrait survenir et a annoncé qu’il supprimait de nombreuses publications du passé.

Eh bien, nous étions tous jeunes une fois … et Internet était un endroit différent en 2008-2009. 😅 Nous vivons maintenant dans l’année 202X, nous avons donc supprimé certains de nos précédents Tweets de ces premiers jours de publications de pratique expérimentale. – Capcom USA (@CapcomUSA_) 12 janvier 2021

En plaisantant, le compte de Capcom USA a souligné que nous étions tous jeunes et qu’Internet était un espace différent en 2008 et 2009. Cependant, tout a changé et aujourd’hui les réseaux sociaux sont plus sensibles aux commentaires, en particulier ceux en dehors de lieu ou avec des blagues qui génèrent aujourd’hui plus de problèmes que de rire. De même, l’entreprise est consciente que des campagnes à sens négatif peuvent être générées qui sont généralement soutenues par des publications faites il y a de nombreuses années, elles veulent donc éviter tout problème, surtout maintenant qu’elles vivent un grand moment.

https://t.co/PfKXkIR3Dn pic.twitter.com/vne6ESJ7Wv – Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 12 janvier 2021

