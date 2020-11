Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 16/11/2020 08:09

Il y a quelque temps, nous vous avons parlé d’une cyberattaque que vous avez subie Capcom, où plus de 1 To d’informations provenant du personnel de l’entreprise et des clients ont été perdus. Maintenant, aujourd’hui, la société a révélé plus de détails sur le malheur, et ils ont expliqué ce qui avait été volé exactement.

Dans un article de blog Capcom, il a été mentionné que les informations compromises incluent les données personnelles des employés, y compris les noms et adresses de ces personnes. Rapports commerciaux et financiers. Nom, adresse, email et numéro de téléphone des clients. Informations d’entreprise confidentielles

D’autre part, il a été mentionné que les données de la carte de crédit n’ont pas été compromises, puisque cette information est en charge d’une société externe. En réponse, Capcom a mentionné qu’il travaillait déjà avec les autorités et ils ont commenté ce qui suit:

“Capcom présente ses sincères excuses pour toutes les complications et préoccupations que cela pourrait apporter à ses clients potentiellement concernés.”

Finalement, Capcom a également partagé un e-mail permettant aux personnes préoccupées par leurs informations de contacter l’entreprise., que vous pouvez vérifier ici. Sur des questions connexes, une suite du film Monster Hunter pourrait déjà être en développement. De même, vous pouvez voir ici le nouveau gameplay de Resident Evil Village.

Via: Capcom

