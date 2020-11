La société japonaise a signalé que le développement avait été interrompu par le coronavirus.

La vérité et la vérité sont que quelques mois viennent très interessants pour les fans de la saga Monster Hunter. À la fin de cette année, le film d’action en direct, qui nous a laissé plus d’informations dans une bande-annonce publiée il y a un mois. En plus de cela, dans la section jeux, Capcom sortira deux titres pour Nintendo Switch: Monster Hunter Rise, le suivant jeu principal de la saga, et Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, un jeu de coupe JRPG.

Nous espérons que ce jeu se vendra ainsi que les versions précédentes comme Monster Hunter: WorldHaruhiro TsujimotoMaintenant, nous connaissons plus d’informations sur développement Monster Hunter Rise et le Attentes Capcom avec ce nouveau jeu. Dans une interview de Nikkei (grâce à la traduction de Nintendo Everything) à Haruhiro Tsujimoto, Président de Capcom, il a été annoncé que la société japonaise attend le titre Switch vendre si bien comme Monster Hunter World.

“Avec le lancement d’un nouveau titre, il y a un ‘effet d’annonce’ qui aide à faire connaître le jeu et nous attendons pour ce titre à vendre ainsi que les tranches précédentes comme Monster Hunter: World “, a commenté Tsujimoto. Bien sûr, ces attentes sont ambitieux, puisque MH: World s’est vendu à 16,4 millions d’exemplaires entre PC, PlayStation 4 et Xbox One.

En tenant compte de la Chiffres de vente que Nintendo Switch atteint, qui a déjà dépassé les 68 millions de consoles distribuées, tout est possible. L’entretien laisse également des informations intéressantes. Le coronavirus a retardé le jeu, puisque le développement a été arrêté pendant près d’un mois, mais selon les mots du président, les joueurs Ils veulent du jeu.

Le développement a été suspendu pendant près d’un mois en raison de la pandémie et le lancement a été retardé Haruhiro Tsujimoto“Nous avons commencé à accepter les réservations pour le match et, jusqu’à présent, ils sont là où nous nous attendions qu’ils étaient. En raison de la pandémie, le développement a été suspendu pendant presque un mois et le le lancement a été retardé jusqu’en mars 2021, nous nous attendons donc à ce que la plupart des gains du jeu arrivent exercice suivant“, a indiqué le président.

Monster Hunter Rise arrive exclusif pour Nintendo Switch suivant 26 mars 2021 et Capcom nous ont laissé voir six minutes de gameplay dans lesquelles le joueur brandissait la grande épée. De plus, il a également été annoncé que nous pourrons éditer et personnaliser l’apparence des palamutes, notre nouveau compagnons canins.

