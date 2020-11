Capcom est victime de hackers, mais garantit la sécurité des données utilisateur

L’attaque informatique n’a pas affecté le fonctionnement des services en ligne de leurs jeux.

Capcom a été victime d’une attaque informatique cette semaine. Dans un communiqué officiel, la société japonaise confirme une attaque s’est produite le jour 2 Novembre contre les serveurs du groupe d’entreprises, bien qu’ils garantissent que cela n’a en rien affecté le fonctionnement de leurs jeux en ligne. Et le plus important de tous: ils soulignent que les informations privées de ses utilisateurs restez en sécurité.

Par le biais de son portail financier pour la presse, la société japonaise propose la déclaration suivante: “Dès les premières heures du 2 novembre, certains des Réseaux du groupe Capcom ils ont rencontré des problèmes qui ont affecté l’accès à certains systèmes, y compris les serveurs de messagerie et de fichiers. L’entreprise a confirmé que cela était dû à un L’accès non autorisé effectuée par des tiers, et qui a interrompu certaines opérations de ses réseaux internes à partir du 2 novembre. “

Rien n’indique que les informations des consommateurs ont été compromises“Capcom exprime son profond regret pour tout inconvénient que cela aurait pu causer aux parties intéressées », commente la déclaration, ajoutant:« En outre, [Capcom] a déclaré que, dans le moment présent, il n’y a pas d’indicatif qu’aucun n’a été violé information des consommateurs. Cet incident n’a pas affecté les connexions pour lire les titres de la société en ligne ou pour accéder à ses différentes pages Web. “

En conclusion, Capcom note que ils collaborent avec la police et les autorités compétentes pour mener une enquête sur l’incident et prendre les mesures nécessaires sur leurs systèmes. De même, l’entreprise promet d’offrir plus d’informations car tous les détails concernant cette faille de sécurité sont clarifiés.

Alors que Capcom affirme que il n’y a aucun signe que les informations privées des utilisateurs ont été consultées, il ne fait jamais de mal d’empêcher. Nous vous recommandons donc d’activer le vérification en deux étapes dans les services qui le permettent et que vous soyez vigilant aux éventuelles tentatives de phishing. Cette nouvelle intervient peu de temps après les résultats financiers de Capcom pour le dernier trimestre, avec des chiffres de revenus importants grâce à Resident Evil 3 et Monster Hunter World: Iceborne.

En savoir plus: Capcom et la cybersécurité.

