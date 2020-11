Le marché des mini-consoles se prépare à accueillir un nouveau petit matériel. Il a été récemment révélé que Capcom vous travaillez dans une petite arcade, connu sous le nom de Retro Station, qui comprend plusieurs jeux Mega Man et Street Fighter.

La station rétro Capcom Il sera disponible le 1er décembre au Japon à un prix proche de 210 dollars. La mini console a été fabriquée par Gantaku, l’équipe derrière Neo-Geo Mini, et dispose d’un écran de huit pouces, d’une sortie HDMI et d’un système de contrôle à six boutons. Ce sont les jeux qu’il comprend

-Mega Man The Power Battle

-Mega Man 2 Les combattants puissants

-Mega Man X

-Mega Man Soccer

-Mega Man & Bass (version japonaise)

-Fighter de rue II

– Édition Champion de Street Fighter II

-Super Street Fighter II

-Super Street Fighter II Turbo

-Super Puzzle Fighter II Turbo

Sans aucun doute, la sélection de jeux est assez étrange. Étant une mini-arcade, on s’attendrait à voir plus de titres de ce marché. Cependant, nous avons une liste qui ne couvre que deux séries. Pour le moment, aucun lancement international n’est prévu, et vu le prix et son contenu, il semble que nous ne manquerons pas grand chose.

