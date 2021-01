Le jeu sera annoncé la semaine prochaine lors de l’événement Resident Evil 8 pour célébrer le 25e anniversaire de la saga.

De bons moments sont à venir pour les fans de la saga Resident Evil. Il y a quelques heures, nous vous avons dit que Capcom a annoncé un événement pour montrer la première bande-annonce de gameplay de Resident Evil 8: Village. Dans la déclaration, il a promis plus de surprises, et maintenant nous en connaissons au moins une.

L’entreprise japonaise veut célébrer 25e anniversaire de la licence dans le style et. Au-delà de la diffusion susmentionnée, il a déjà activé un site Web sur lequel nous pouvons demander l’inscription pour participer à la bêta fermée d’un nouveau titre multijoueur inspiré de Resident Evil.

Inscrivez-vous à la version bêta du nouveau jeu Resident Evil

La version bêta ne sera disponible que sur PS4 et Xbox OnePour le moment, il n’y a pas trop de détails, et de Capcom, ils nous convoquent à l’événement qui aura lieu la semaine prochaine. L’information que nous savons, c’est que c’est un jeu à annoncer, et que le La bêta fermée ne sera disponible que sur PS4 et Xbox One. De plus, leurs jeux accueilleront des parties de 4 à 6 joueurs, même si on ignore si l’opération sera compétitive ou coopérative. La franchise a déjà tenté sa chance à plusieurs reprises avec des projets multijoueurs, espérons-le mitigés.

Premier gameplay et nouveau trailer pour RE 8

En plus de savoir ce que nous apportera ce nouveau titre multijoueur de Resident Evil, le prochain 21 janvier Nous verrons Resident Evil 8 en action pour la première fois avec son premier gameplay. L’aventure se poursuivra dans la veine de son prédécesseur, offrant une aventure d’horreur de survie à la première personne, dans laquelle ils promettent qu’il y aura des loups-garous, des sorcières et d’autres types de nouveaux ennemis.

En savoir plus sur: Capcom, Resident Evil et Resident Evil 8: Village.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');