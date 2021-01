Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

L’un des scandales les plus récents de l’industrie est la répudiation générée par la mise en œuvre de boîtes à butin ou de boîtes à butin dans les jeux. Malgré cela, les développeurs ont trouvé un moyen pour que ce modèle de monétisation prévale et devienne une pratique courante dans l’industrie. Cependant, tous les développeurs ne sont pas d’accord avec lui et l’un d’eux est Capcom, qui vient d’exprimer son rejet dans une déclaration forte.

Après que certains cas aient attiré beaucoup d’attention au milieu de la dernière décennie, les coffres à butin ou les coffres à butin ont été très désapprouvés dans l’industrie et tant de controverse a été générée autour d’eux à tel point qu’ils sont considérés comme des jeux de hasard par de nombreux pays et dans certaines régions, elles sont même interdites, car les enfants y ont accès.

Le problème des jeux avec des mécanismes de loterie ou de style gachapon a également donné aux développeurs japonais de quoi parler, en particulier ceux qui impliquent des titres mobiles. Cela a également impliqué Capcom, qui a clairement indiqué qu’il n’était pas un partisan de ce modèle de monétisation.

Capcom a lancé une critique sévère des boîtes à butin

Dans son rapport annuel le plus récent, la société japonaise a consacré un espace pour parler des considérations qu’elle prend dans le développement de jeux et a déclaré qu’elle ne prend pas en charge les boîtes à boutons ou le gachapon car elle estime que les jeux devraient être appréciés “pour la valeur du divertissement. offert par leur gameplay, pas par l’excitation associée à gagner une loterie.

Capcom a expliqué sa position en mentionnant qu’un jeu est conçu pour rendre les gens heureux et justement ces mécanismes peuvent avoir l’effet inverse car ils leur font payer des «frais excessifs». Ainsi, la société a assuré qu’elle travaillait pour que les utilisateurs puissent profiter des jeux “équitablement et en toute sécurité” et a suggéré qu’elle ne prévoyait pas d’implémenter ce modèle de monétisation dans les jeux sur console.

«En principe, nous minimisons les éléments gacha dans les jeux mobiles que nous développons; Dans nos jeux vidéo sur console, nous proposons tout le contenu nécessaire pour profiter gratuitement du jeu complet, ainsi que du contenu supplémentaire à faible coût », a déclaré Capcom.

Que pensez-vous de la position de Capcom? Pensez-vous que les boîtes à butin sont nécessairement négatives? Dites le nous dans les commentaires.

Le débat autour des coffres à butin comme une sorte de pari est loin d’être terminé. Peter Moore, ancien directeur d’Electronic Arts, a donné son avis sur la question, affirmant que ces éléments aléatoires sont loin d’être du jeu. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées aux boîtes à butin en visitant cette page.

