La dernière saison de Street Fighter V promet de nouveaux contenus qui arriveront de l’hiver cette année à l’automne 2021. On sait que le jeu recevra au moins 5 autres combattants pour sa liste, parmi lesquels Dan, Rose, Oro et Akira Kazama.

Capcom sait qu’il y a des personnages de la saga avec de nombreux fans dans la communauté du titre, mais il est un fait que tous ne peuvent pas faire partie de la liste des combattants en raison de la grande quantité de travail nécessaire.

Pour cette raison, la société a choisi de sortir des tenues thématiques spéciales d’autres de ses franchises. Les fans des titres de combat devraient être enthousiasmés, car Skullomania a été annoncé aujourd’hui dans Street Fighter V avec une tenue spéciale.

Skullomania est sur le chemin de Street Fighter V

Au cas où vous ne le sauriez pas, Skullomania est un personnage assez connu des fans du genre. Il est l’un des combattants les plus reconnus de la série Street Fighter EX, dirigée par Arika. Nous l’avons également vu récemment dans Fighting EX Layer, le dernier jeu de cette société.

Capcom a décidé de collaborer une fois de plus avec Arika et d’amener le personnage particulier à Street Fighter V. Skullomania n’arrivera pas en tant que personnage de la liste en tant que tel, car les joueurs pourront jouer avec lui grâce à une tenue spéciale.

Le costume a été conçu pour G, l’un des personnages officiels de Street Fighter V. Grâce à cela, le combattant portera le costume caractéristique de Skullomania. La tenue peut être obtenue via le mode Extra Battle.

Capcom n’a pas révélé tous les détails, mais nous savons que le contenu de Skullomania sera disponible à partir de demain, le 8 décembre. Voici une bande-annonce qui montre cette collaboration.

Capcom a décidé de sortir cette tenue spéciale alors que la communauté demandait depuis des mois que Skullomania vienne sur Street Fighter V.En fait, il existe plusieurs mods qui amènent officieusement le combattant Street Fighter EX et Fighting EX Layer au titre Capcom.

Street Fighter V est disponible sur PlayStation 4 et PC. Recherchez toutes les actualités liées au jeu de combat dans ce lien.