Les streamers de jeux vidéo sont une mode qui est là pour rester, de sorte que les entreprises deviennent plus claires avec leurs directives pour que les tiers partagent leur contenu via les médias sociaux et les plateformes vidéo populaires.

Capcom vient de faire quelques ajustements à ses politiques concernant les streamers et les créateurs de contenu sur des plateformes telles que YouTube et Twitch. Ceci afin de protéger leurs propriétés intellectuelles et d’éviter la propagation de spoilers pour leurs jeux.

Bien que la société ait resserré les directives de diffusion en continu, les créateurs de contenu sont toujours libres de profiter des diffusions en direct des jeux Capcon ou de les utiliser pour des vidéos impliquant des didacticiels, des speedruns et des gameplays.

Capcom permettra de faire du contenu de ses jeux, mais avec des restrictions

Par le biais d’une déclaration, la société a expliqué que les créateurs de contenu pourront utiliser des images de leurs jeux avec certaines restrictions. Capcom interdit l’utilisation abusive de son matériel ou la distribution de composants tels que l’art, la musique, les éléments de jeu, etc.

En revanche, il n’est pas permis de promouvoir du matériel tiers comme s’il provenait de Capcom. En ce qui concerne la musique, le studio a déclaré que de nombreuses pistes de ses jeux ne sont pas détenues ni sous licence par des artistes, de sorte que les vidéos avec un tel contenu peuvent être supprimées.

Un autre point important est les spoilers. Capcom souhaite que les créateurs de contenu ne gâchent pas l’expérience de jeu de leurs fans, même si le titre en question existe depuis longtemps.

Capcom pourrait donc punir les streamers ou les créateurs de contenu pour avoir révélé les détails clés de l’histoire d’un jeu. Le studio continuera à autoriser la monétisation de contenu en fonction de ses jeux, mais l’interdira en cas de blocage par une barrière de paiement.

La société a également évoqué des cas spécifiques où il y a une mauvaise utilisation de son matériel, ce qui se traduit par une sanction quasi certaine. Par exemple, il y a la divulgation de contenu avant sa sortie officielle, l’utilisation non autorisée de jeux et de programmes tiers.

Il est même interdit de télécharger du contenu Capcom sur d’autres plateformes qui n’en ont pas les droits. Cela a été illustré par la création d’émoticônes pour Twitch liées aux jeux et aux personnages du studio.

“Le non-respect de ces consignes relatives au contenu vidéo peut amener Capcom à prendre des mesures pour supprimer votre contenu vidéo. Capcom se réserve le droit de modifier ces politiques, à tout moment et pour quelque raison que ce soit », a indiqué la société.

Si vous souhaitez connaître en détail toutes les nouvelles politiques de Capcom, vous pouvez lire leurs directives ici. D’autre part, dans ce lien, vous trouverez plus de nouvelles liées à l’entreprise.